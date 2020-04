Sắp phá dỡ tòa nhà 8b Lê Trực giai đoạn 2, tốn khoảng 17 tỉ đồng

Thủ tướng Chính phủ nhiều lần nhắc nhưng Hà Nội chưa xử lý xong việc xử lý sai phạm ở công trình 8b Lê Trực Tháng 3.2014, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, ký cấp phép xây dựng cho công trình 8b Lê Trực với các hạng mục, trong đó có trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở để bán và cho thuê, diện tích xây dựng là hơn 1.700 m2; tổng diện tích sàn hơn 29.000 m2 (chưa kể diện tích 4 tầng hầm); chiều cao công trình 53 m, 18 tầng nổi (bao gồm cả tầng kỹ thuật, tum thang); 4 tầng hầm. Tháng 9.2015, dư luận bắt đầu xôn xao về công trình này, khi ở cạnh Lăng Bác. Sau đó, đoàn liên ngành do Thanh tra Hà Nội chủ trì đã vào cuộc làm rõ công trình xây dựng sai phạm. Cụ thể, từ tầng 8 (phía đường Trần Phú kéo dài) phải có khoảng lùi khối cao tầng 3,36 m so với khối đế, song chủ đầu tư đã xây thẳng đến mái. Phần giật cấp đầu hồi phía đông theo thiết kế từ độ cao 44 m công trình giật cấp vào 15 m và tại độ cao 50 m giật cấp tiếp thêm 5,3 m về phía tây, nhưng chủ đầu tư không xây dựng giật cấp làm tăng diện tích sàn xây dựng. Công trình được cấp phép xây dựng cao 53 m nhưng chủ đầu tư đã tự ý tăng chiều cao các tầng, xây thêm tầng 19, tổng chiều cao hiện tại khoảng 69 m (vượt 16 m, tương đương 5 tầng). Diện tích sàn theo giấy phép xây dựng là gần 30.000 m2, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng khoảng 36.000 m2, tăng trên 6.000 m2 so với giấy phép... Cũng liên quan đến các sai phạm tại công trình 8b Lê Trực, Thủ tướng đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng đến nay đã hơn 4 năm TP.Hà Nội chưa xử lý xong.