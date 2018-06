Sắp xét xử nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình

5 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: nguyên Phó thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình ; Hà Tấn Phước (nguyên Tổ trưởng tổ giám sát, nguyên Phó giám đốc NHNN chi nhánh Long An); Phạm Thế Tuân (nguyênTổ phó tổ giám sát, nguyên Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh TP.HCM); Lê Văn Thanh (nguyên Chánh thanh tra NHNN tỉnh Long An) và Ngô Văn Thanh (nguyên thành viên tổ giám sát, nguyên Phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An).