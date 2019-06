Sạt lở đất liên tiếp ở Năm Căn, thiệt hại tiền tỉ

Bị cáo Phan Hữu Tuấn, cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo, khai nhận trước tòa rằng Bộ Công an có văn bản đề nghị các địa phương giúp đỡ công ty bình phong chứ không giúp Vũ “nhôm” thành giàu có.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với bị can Trương Duy Nhất.