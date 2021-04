Sau Đà Nẵng, đến lượt Công an Hà Nội cảnh báo sàn cá cược tiền ảo GardenBO

Trong khi Công an TP.HCM và một số địa phương khác đang xác minh tố cáo của nhiều nhà đầu tư liên quan đến các ứng dụng Coolcat - sàn giao dịch bảo hiểm 100% vốn, hay ứng dụng trang trại tiết kiệm, thì Công an TP.Hà Nội đã phát hiện ra một ứng dụng khác có tính chất tương tự là sàn giao dịch quyền chọn nhị phân GardenBO (website GardenBO.com).

Theo Công an TP.Hà Nội, GardenBO cho phép người chơi thực hiện giao dịch cá cược trên sàn, mỗi người chơi có từ 30 giây để tiến hành cá cược và chọn số tiền giao dịch. Đặt lệnh tăng (xanh) hoặc giảm (đỏ) theo tỷ giá của các đồng tiền ảo, như: Btc/Usdt, Eth/Usdt, Ltc/Usdt, Neo/Usdt, tại thời điểm đặt cược, sau 30 giây sẽ có kết quả. Nếu dự đoán đúng, người chơi sẽ được hưởng 90% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó.

Khi tham gia, người chơi phải đăng ký tài khoản trên trang web GardenBO.com, thông thường tên tài khoản sẽ là số điện thoại của người chơi. Người chơi phải nạp tiền vào tài khoản ngân hàng do sàn chỉ định trên website (mức thấp nhất là 40$, tương đương khoảng 1 triệu đồng), nội dung chuyển khoản là “tên đăng nhập”.

Sau khi sàn xác định người chơi chuyển khoản thành công, sàn sẽ ghi nhận số tiền của tài khoản trên trang GardenBO.com để người chơi có thể tham gia đặt lệnh. Số điểm sàn ghi cho người chơi dựa trên số tiền đã chuyển khoản, quy đổi theo tỉ giá đô la Mỹ (1$ = 23.400 đồng).

Để nhanh chóng mở rộng mạng lưới, các đối tượng sáng lập sàn GardenBO đưa ra các chính sách lợi nhuận cao, từ 10 - 80%/ngày, 10 ngày rút tiền 1 lần để thu hút, lôi kéo người tham gia; đăng tải các video quảng cáo trên YouTube; thành lập hàng chục hội nhóm trên Zalo, Facebook (có hội nhóm lên tới hàng nghìn thành viên) để quảng cáo cho hoạt động này.

Thực tế, nhiều nhà đầu tư sẽ được hưởng lãi suất như cam kết, nhưng chỉ là các điểm ảo được ghi nhận trên tài khoản, người chơi chỉ được quy đổi thành tiền Việt Nam một lượng rất nhỏ để tạo lòng tin, hoặc không quy đổi được. Các hội nhóm có nhà đầu tư không rút được tiền sẽ bị xóa đi và các đối tượng tiếp tục lập các hội nhóm khác để lôi kéo các nhà đầu tư mới. Con số mà các nhà đầu tư chia sẻ khi bị mất tại GardenBO lên tới hàng chục tỉ đồng.

Công an TP.Hà Nội khẳng định việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo là phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp, do đó, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân khi thực hiện đầu tư bằng hình thức tiền ảo. Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch GardenBO và các sàn giao dịch nhị phân (hoặc mô hình hoạt động tương tự) do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc thiệt hại về tài sản.