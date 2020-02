Sau virus Corona, Bộ NN-PTNT ra công điện khẩn phòng chống H5N1

Công điện khẩn của Bộ NN-PTNT, do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến ký, gửi các địa phương trong chiều 3.2, ngay sau cuộc họp của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường với 6 tỉnh, thành phố phía bắc để thúc đẩy thương mại nông sản, do ảnh hưởng từ dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona