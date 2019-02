Sau vụ 9 công nhân rơi trọng thương, 'Văn phòng Bến Tre' lại 'phóng' sắt nhọn

Ngày 22.2, trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Lập, Giám đốc Sở LĐ - TB - XH Bến Tre, khẳng định công trình xây dựng Văn phòng Bến Tre (đường Trần Quốc Tuấn, P.4, TP.Bến Tre), do Công ty Cổ phần du lịch Bến Tre làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là Công ty Cổ phần xây dựng phát triển đầu tư An Phúc (địa chỉ tại Q.10, TP.HCM) đã bị đình chỉ thi công từ ngày 14.2, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 9 công nhân trọng thương do đứt cáp thang vận.

Ông Nguyễn Minh Lập cho hay nguy cơ công trình xây dựng Văn phòng Bến Tre gây tai nạn khó lường cho dân cư lân cận, cũng đã được Sở LĐ - TB - XH Bến Tre ghi nhận, và Sở đang phối hợp với các cơ quan chức năng khác để tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

ẢNH: BẮC BÌNH 2 thanh sắt từ công trình xây dựng Văn phòng Bến Tre bất ngờ đâm xuyên tư trần nhà xuống cơ sở kinh doanh của người dân

“Sở vẫn đang chờ kết quả điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, mà cụ thể là việc đứt cáp thang vận khiến 9 lao động rơi từ lầu 3 xuống đất, chấn thương nghiêm trọng để xử phạt, thì công trình này lại lén lút thi công gây tai nạn nữa. Đúng là họ đã vi phạm quá nghiêm trọng”, ông Nguyễn Minh Lập nói.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 9 giờ sáng 22.2, các nhân viên của một cơ sở kinh doanh mắt kính kế cận công trình Văn phòng Bến Tre đã tá hỏa khi bất ngờ bị 2 thanh sát nhọn có chiều dài hơn 3 m, đâm thủng trần nhà, xuyên xuống tới gần sát mặt nền. Tại hiện trường, nhiều tủ kính, mắt kính đã bị vỡ nát, các mảnh vỡ văng khắp nơi. Rất may là vào thời điểm đó, các nhân viên và chủ cơ sở đang ở phía trước nên không có ai bị chấn thương.

ẢNH: BẮC BÌNH Nhiều mảnh vỡ kính lớn vương vãi khắp hiện trường

“Ngày nào cũng vậy, chỗ tôi cũng như các hộ xung quanh đây phải hứng chịu những vật cứng từ phía trên công trình Văn phòng Bến Tre rơi xuống nhà. Mỗi lần như vậy, chúng tôi rất bức xúc, nhưng các công nhân bên ấy qua năn nỉ xin được bỏ qua. Lần này thì nghiêm trọng quá rồi, các thanh sắt phóng xuyên nhà như thế, nếu chúng tôi vẫn đứng bán như bình thường, thì đã bị các thanh sắt xuyên qua người chết rồi còn gì nữa. Nói tóm lại là chúng tôi không thể chấp nhận được nữa vì luôn phải đối mặt nguy cơ chết người”, chủ cơ sở mắt kính, giận dữ nói.

ẢNH: BẮC BÌNH Công trình Văn phòng Bến Tre đang bị đình chỉ thi công, nhưng vẫn cố tình vi phạm, gây ra hiểm họa khủng khiếp với cư dân xung quanh

Cùng ngày (22.2), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bến Tre, cho biết vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ nguyên nhân vụ vận hôm 14.2; mà theo báo cáo của đơn vị thi công, là do sự cố. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bến Tre phối hợp với các đơn vị chức năng khác kiểm tra toàn diện về việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn lao động trong quá trình xây dựng công này. tuột cáp thang vận

ẢNH: BẮC BÌNH Các nhân viên cơ sở kinh doanh mắt kính tả hóa khi bất ngờ bị 2 thanh sắt này đâm xuyên từ nóc nhà xuống

Theo đó, vào sáng ngày 14.2, tại công trình Văn phòng Bến Tre (do Công ty Cổ phần du lịch Bến Tre làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là Công ty Cổ phần xây dựng phát triển đầu tư An Phúc) xảy ra vụ đứt cáp thang vận khiến 9 công nhân rơi từ lầu 3 xuống đất.

Tất cả 9 công nhân đều bị đa chấn thương như gãy xương gót 2 chân, chấn thương đầu gối, chấn thương đùi, chấn thương hông, gãy xương…. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre), sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cấp cứu; hiện các nạn nhân này vẫn đang được điều trị.