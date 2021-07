Sẽ cung cấp chi tiết kết quả điều tra vụ quân nhân Trần Đức Đô tử vong

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P.Châu Khê, cho biết chiều 28.6, khi nhận được thông tin quân nhân Đô tử vong , lãnh đạo địa phương đã tới thăm hỏi gia đình. Sau đó, lãnh đạo phường cùng gia đình tới Bệnh viện đa khoa Gang thép Thái Nguyên. Khi đến nơi, các cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi. Sau khi khám nghiệm xong, qua hội ý, gia đình đã đồng ý nhận thi thể quân nhân Đô về mai táng.

Sáng 29.6, đơn vị, địa phương và gia đình thành lập ban tổ chức lễ tang quân nhân Đô theo nghi thức quân đội. Sau đó, ban tang lễ, gia đình chuẩn bị làm lễ truy điệu, an táng thì một số người thân trong gia đình có những phát ngôn đòi quyền lợi cho quân nhân Đô khiến việc truy điệu, an táng bị chậm lại. Trong 2 ngày, dù chính quyền địa phương tuyên truyền và 4 lần dự định tổ chức lễ truy điệu, an táng nhưng đều không thành vì gia đình muốn chờ kết quả pháp y.

Ngày 30.6, lãnh đạo Quân khu 1, tỉnh Bắc Ninh, TX.Từ Sơn và P.Châu Khê tới thắp hương, chia sẻ và gia đình có đưa ra một số điều kiện. Sau khi được tuyên truyền, vận động thì gia đình đồng ý tổ chức mai táng vào chiều 1.7.

Ông Trần Đức Hội (bố quân nhân Đô) cho biết nguyện vọng của gia đình là cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết cũng như các vết thương trên cơ thể con mình. Theo ông Hội, đại diện Quân khu 1 đã hứa sẽ điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của quân nhân Đô

Theo đại tá Nguyễn Xuân Thìn, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 1, các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra để sớm có kết luận về vụ việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong. Đại tá Thìn cho biết ngoài Phòng Điều tra hình sự Quân khu 1 còn có Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng), Công an tỉnh Thái Nguyên, Viện Pháp y quân đội tham gia điều tra vụ việc, khi có kết quả sẽ cung cấp chi tiết cho báo chí.