Sẽ đồng loạt kiểm tra ma túy đối với tài xế xe container

Tài xế Truyền bị đoàn kiểm tra liên ngành P.Trường Thọ phát hiện dương tính với ma túy tổng hợp khi điều khiển xe container BS 51D-452.23 trên đường số 2. Bảo, phụ xe cho xe container BS 51D-055.54 đang đậu trong Tân Cảng Thủ Đức, cũng bị đoàn kiểm tra phát hiện, bắt giữ vì dương tính với ma túy tổng hợp.

Theo Công an P.Trường Thọ, trong đợt kiểm tra ma túy đối với tài xế xe container vào chiều 13.1, đã phát hiện 3 tài xế, 1 phụ xe dương tính với chất ma túy nên đưa về trụ sở. Qua xác minh, tài xế Truyền và phụ xe Bảo không lưu trú tại địa phương thường xuyên; tại TP.HCM không có nơi cư trú (chủ yếu ngủ theo xe container) nên đã lập hồ sơ đưa đi trường cai nghiện. Trường hợp tài xế Nguyễn Xuân Bắc (24 tuổi, quê Đắk Nông) điều khiển xe container BS 51C-932.91 dương tính với ma túy tổng hợp, Công an P.Trường Thọ đã xử phạt hành chính 750.000 đồng; bàn giao cho gia đình quản lý. Riêng tài xế Nguyễn Công Thiện (28 tuổi, quê Quảng Trị) bị công an xử phạt 750.000 đồng về hành vi sử dụng chất ma túy trái phép và 2,5 triệu đồng về hành vi tàng trữ hung khí (mã tấu) trên xe. Sau khi đóng phạt, tài xế Thiện đã được bàn giao cho gia đình.

Đại tá Lê Anh Tuấn - Trưởng công an Q.Thủ Đức (TP.HCM), cho rằng kiểm tra tình trạng tài xế sử dụng ma túy ở các cảng là chủ động giải quyết tận gốc vấn đề, vì để các xe container chạy ra đường rồi chặn lại kiểm tra rất nguy hiểm. “Đối với việc kiểm tra ma túy tài xế xe container, không chỉ riêng Q.Thủ Đức, sắp tới tất cả các quận, huyện đều thực hiện vì đã có chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an TP”, đại tá Tuấn nói.

Về việc kiểm tra ma túy đối với các tài xế đang hoạt động trên địa bàn, ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND Q.2, cho biết đã giao Công an Q.2 phối hợp với các ban ngành của quận xây dựng kế hoạch kiểm tra tài xế container ra vào các cảng, bãi xe trên địa bàn.

Về trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc cùng tham gia quản lý các tài xế xe container, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ (Sở GTVT TP.HCM), cho biết theo quy định, việc kiểm tra sức khỏe cho tài xế là trách nhiệm của doanh nghiệp và cũng là trách nhiệm của chính bản thân tài xế. Nói về thẩm quyền của ngành giao thông, ông Hải cho rằng thời gian qua, vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế trong quá trình kiểm tra xử phạt tài xế vi phạm. Theo đó, chỉ có công an mới được quyền dừng xe để kiểm tra, xử phạt. Việc kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy... thì phải có công cụ.

“Riêng vấn đề kiểm tra chất ma túy, phải có đoàn liên ngành, trong đó phải có nhân viên y tế. Hiện nay, do lực lượng nhân sự tham gia kiểm tra giám sát của ngành giao thông mỏng, trong khi trên địa bàn TP có đến hơn 5.000 doanh nghiệp, nên việc kiểm tra rất khó khăn”.