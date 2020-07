Sẽ hỗ trợ giáo viên trường tư gặp khó khăn do dịch Covid-19

Báo cáo tại hội nghị Chính phủ với các địa phương sáng 2.7, về việc triển khai Nghị quyết 42 về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, thực hiện các chính sách an sinh xã hội 6 tháng đầu năm, Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Đào Ngọc Dung cho biết, tính đến ngày 29.6.2020, các địa phương đã phê duyệt danh sách 15,8 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng với tổng kinh phí là 17.500 tỉ đồng.

Tới nay, đã thực hiện giải ngân 11.267,2 tỉ đồng để thực hiện hỗ trợ cho 11.015.041 người và 6.196 hộ kinh doanh tập trung vào lao động tạm hoãn hợp đồng, không có giao kết hợp đồng, lao động mất việc, lao động tự do cùng các nhóm đối tượng yếu thế, bảo trợ xã hội, cận nghèo, người nghèo, người có công…

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, tổng thế cơ bản các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đã được phê duyệt hỗ trợ nhất là đối tượng đông như người nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội. Các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đang thực sự phát huy tác dụng.

Về công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc triển khai hỗ trợ, ông Dung cho biết, được địa phương quan tâm.

Đến nay, ngoài Thanh Hóa dừng hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo để rà soát đối tượng này thì cả nước chỉ phát hiện có 3 thôn bản phát hiện có vi phạm trong việc triển khai gói hỗ trợ theo nghị quyết 42. "Đến giờ này thì chưa có phản ánh thêm. Còn 3 thôn bản phát hiện và vi phạm của Thanh Hóa xử lý nghiêm", ông Dung khẳng định.

"Về tổng thể số tiền lớn, người hưởng quá lớn, đối tượng đa dạng, dễ trùng lắp, song cho đến nay thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng", ông Dung nói.

Ông Dung nói, thông qua hỗ trợ này, quốc tế trong nước nhân dân ghi nhận ủng hộ, qua đó cho thấy niềm tin nhân dân vào Đảng, nhà nước, Chính phủ tăng lên. “Đây là cái được vô giá. Theo tôi không cái gì hơn được cả”, Bộ trưởng Dung khẳng định.

Nêu khó khăn trong triển khai gói hỗ trợ, ông Dung cho biết, do đối tượng đa dạng, dễ trùng lắp, một số địa phương do sợ sai nên thận trọng chậm phê duyệt, chậm triển khai, làm giảm ý nghĩa tính chất, ý nghĩa hỗ trợ. Ngoài ra, một số địa phương khó khăn kinh phí nên phê duyệt rồi mà chưa hỗ trợ.

"Đặc biệt, gói 16.000 tỉ do Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai gặp khó khăn do tiếp cận do chúng ta đưa ra tiêu chí quá cao", ông Dung nói.