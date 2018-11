Sẽ xem xét lại vụ container đâm xe Innova trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Sáng 6.11, trao đổi bên hành lang Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, đã yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên chuyển toàn bộ hồ sơ gốc liên quan đến vụ án xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc mà dư luận đang quan tâm để xem xét.



"Hiện tại chưa có hồ sơ nên tôi chưa thể nói gì. Tuy nhiên, sau khi nhận được hồ sơ gốc chúng tôi sẽ tổ chức buổi làm việc không chỉ với các cơ quan tố tụng mà còn cả chuyên gia và có ý kiến sau", Chánh án Nguyễn Hoà Bình nói.

Trao đổi thêm với Thanh Niên, Phó chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ cũng cho hay, việc Tòa án tối cao rút hồ sơ để xem xét lại bản án là trình tự hoàn toàn bình thường.

"Không chỉ dư luận, báo chí lên tiếng chúng tôi mới xem xét lại hồ sơ vụ án mà bình thường chỉ cần đương sự có đơn, thư kháng nghị thì chúng tôi cũng sẽ xem xét theo trình tự", ông Trí nói thêm.

Xác định lỗi vi phạm phải hết sức thận trọng

Trao đổi bên hành lang Quốc hội , đại biểu Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng, việc Chánh án Tòa án nhân dân tối cao rút hồ sơ vụ án để xem xét lại là có cơ sở. Theo ông Hồng, trong các vụ án giao thông thì việc xác định lỗi vi phạm phải hết sức thận trọng.

"Có những lỗi là hỗn hợp còn nguyên nhân chính là do đâu còn phụ thuộc vào điều tra, khám nghiệm hiện trường hoặc qua lời khai nhân chứng, thậm chí phải thực nghiệm cả vụ án đó mới có thể đưa ra kết luận vì vụ việc diễn ra rất nhanh", ông Hồng nói.

Về bản án gây nên dư luận trái chiều của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ông Hồng cho rằng, quy định pháp luật của chúng ta hiện này vẫn có nhiều điểm chưa thực sự rõ ràng. Chẳng hạn, quy định là phải luôn luôn làm chủ tốc độ nhưng thế nào là luôn luôn làm chủ tốc độ thì rất khó định nghĩa.

Trong vụ xe container đâm vào chiếc xe Innova lùi trên đường cao tốc khiến tài xế xe Innova tử vong, ông Hồng cho rằng, có 3 khả năng xảy ra, nếu chiếc xe Innova lùi với tốc độ nhanh còn chiếc xe container thì đi đúng quy định và khi phát hiện chiếc xe đi lùi, tài xế đã xử lý nhưng chiếc xe Innova vẫn lùi đâm vào xe container gây ra tai nạn thì lỗi thuộc về chiếc xe Innova.

Trường hợp thứ 2, nếu tài xế xe container phát hiện ra nhưng do xe đi quá tốc độ quy định mà đâm vào xe kia thì lỗi lớn thuộc về tài xế xe container. Trường hợp thứ 3, nếu cả 2 bên cùng xử lý nhưng do cả 2 bên đều vi phạm, một anh lùi quá nhanh còn một anh tiến quá nhanh thì lỗi thuộc về cả 2 bên.

"Dư luận đã lên tiếng và rất quan tâm, do đó, tôi nghĩ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ xem xét một cách thận trọng", ông Hồng nói.

Trước đó, ngày 2.11, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra phán quyết đối với các bị cáo trong vụ án tai nạn giao thông trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên làm 4 người chết, 2 người bị thương. Theo bản án phúc thẩm, vào sáng 19.11.2016, Ngô Văn Sơn (40 tuổi, ở Bắc Ninh) lái xe Innova chở 11 người đi ăn cưới ở Thành phố Thái Nguyên. Do đi quá lối ra khỏi cao tốc tại nút giao Yên Bình (thị xã Phổ Yên) nên Sơn cho ôtô đi lùi, sát hàng rào bên phải. Cùng lúc đó, anh Lê Ngọc Hoàng (33 tuổi, ở Thái Bình) điều khiển xe đầu kéo container đi thuận chiều trên cao tốc. Đến gần nút giao, thấy chiếc Innova phía trước, cách 70m đang bật đèn phanh đỏ, tài xế xe đầu kéo không phanh giảm tốc. Do phía sau có ôtô khác vượt lên, Hoàng không thể chuyển làn nên đâm vào đuôi chiếc Innova.

Hội đồng xét xử nhận định tài xế xe đầu kéo container đã không chú ý quan sát, không giảm tốc độ. Do đó, khi ô tô cách chiếc Innova 30 m Hoàng mới phát hiện xe đang lùi rồi nhấn phanh. Hành vi này vi phạm Thông tư liên tịch số 91 về khoảng cách an toàn giữa 2 phương tiện. Do đó, bị cáo Hoàng phạm lỗi vô ý, quá tự tin.

Từ đó, tòa tuyên Ngô Văn Sơn 9 năm tù, Lê Ngọc Hoàng 6 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.