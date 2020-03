Siêu thị Big C Quảng Ngãi tự đóng cửa 3 ngày sau vụ 'khai trương không phù hợp'

Ngày 27.3, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết siêu thị Big C Quảng Ngãi đã có công văn gửi UBND tỉnh, Sở Công thương Quảng Ngãi để giải trình về một số việc liên quan đến siêu thị GO! Quảng Ngãi mở cửa vào sáng 26.3, gây dư luận xã hội không tốt (Thanh Niên đã thông tin)

“Siêu thị GO! Quảng Ngãi không tổ chức chương trình khai trương, vì chúng tôi hiểu rằng trong thời điểm này tổ chức một chương trình khai trương rầm rộ, tụ tập đông người là không an toàn”, công văn giải trình cho biết.

Cũng theo công văn của Big C Quảng Ngãi, trong đêm 26.3, tất cả các bảng hiệu trong khuôn viên trung tâm thương mại của đơn vị và các biển quảng cáo trên địa bàn đã được gỡ; đồng thời tiến hành sát khuẩn toàn bộ khu vực siêu thị. Big C Quảng Ngãi sẽ đóng cửa 3 ngày , từ 27 - 29.3, để tiến hành sửa chữa bên ngoài. Khi sửa chữa xong, Big C Quảng Ngãi sẽ mở cửa trở lại.