Sinh phẩm xét nghiệm nhanh Covid-19 'made in Vietnam' được đánh giá cao

Bộ sinh phẩm xét nghiệm bằng phương pháp PCR của Việt Nam đã được WHO, Vương quốc Anh công nhận chất lượng và có thể được sử dụng trên phạm vi toàn cầu.

Về phương pháp xét nghiệm kháng thể (xét nghiệm nhanh), theo lãnh đạo Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư vừa qua đã phối hợp với một trường đại học của Nhật Bản nghiên cứu và phát triển thành công loại sinh phẩm xét nghiệm kháng thể có độ nhạy, độ đặc hiệu cao hơn nhiều so với các loại sinh phẩm tương tự mà nhiều nước đang sử dụng. Sinh phẩm xét nghiệm nhanh này sử dụng hệ thống máy xét nghiệm ELISA đã được trang bị từ tuyến T.Ư đến tận y tế tuyến huyện để chẩn đoán người nhiễm HIV, sốt xuất huyết và một số bệnh miễn dịch khác.

Bộ Y tế đánh giá sinh phẩm xét nghiệm nhanh “made in Vietnam” có ưu điểm là dễ sử dụng cho tất cả các tuyến, độ an toàn cao; đặc biệt độ nhạy, độ đặc hiệu đạt khoảng 95% (trong khi sản phẩm của nước ngoài chỉ đạt khoảng 70 - 75%) và nhất là rẻ hơn nhiều so với sinh phẩm nhập ngoại (chỉ khoảng 5 USD/kit xét nghiệm)...