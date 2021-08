Số ca nhiễm Covid-19 ở Nghệ An tăng đột biến

Sáng 22.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận thêm 95 ca nhiễm Covid-19 , trong đó có 41 ca ở cộng đồng. Đây là số ca nhiễm cao nhất từ trước đến nay được ghi nhận trong 24 giờ ở Nghệ An, tăng hơn 2 lần số ca ghi nhận ngày 21.8.