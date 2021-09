Sở GTVT Hà Nội đề xuất cho shipper Grab, Be... giao đồ ăn trở lại

Ngày 24.7, ngay sau khi Hà Nội chính thức áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ , Sở GTVT đã yêu cầu các ứng dụng công nghệ như Grab, Be, Gojek, My Go, FastGo dừng cung cấp ứng dụng gọi xe và cả dịch vụ giao hàng từ hôm nay cho đến khi có thông báo mới.