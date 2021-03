Sở Y tế Bình Thuận báo cáo Bộ Y tế về 'thần y' Võ Hoàng Yên

Báo cáo của Sở Y tế Bình Thuận (số 781) do tiến sĩ Đặng Thức Anh Vũ - Phó giám đốc ký, gửi đến Cục Quản lý y, dược cổ truyền Bộ Y tế, nêu tóm tắt quá trình cấp chứng chỉ hành nghề cho ông Võ Hoàng Yên , người bị vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”) và vợ là Nguyễn Phương Hằng tố cáo “lừa đảo”.

Theo báo cáo này, ông Võ Hoàng Yên được Sở Y tế Bình Thuận cấp chứng chỉ hành nghề ngày 8.11.2018 về hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Quá trình cấp chứng chỉ hành nghề ông Võ Hoàng Yên được áp dụng theo Nghị định 109/2016 của Chính phủ.

Theo đó, ông Võ Hoàng Yên tốt nghiệp Trung cấp y sĩ y học cổ truyền tại Trường trung cấp Tuệ Tĩnh, tỉnh Thanh Hóa và được cấp bằng ngày 14.7.2017.

Sau đó ông Võ Hoàng Yên đến Trung tâm y tế huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận để thực tập (thực hành) việc khám chữa bệnh tại khoa y học cổ truyền. Việc thực tập của ông Võ Hoàng Yên do bác sĩ Lê Trung Nhật hướng dẫn, thời gian thực tập khám chữa bệnh từ ngày 20.9.2017 đến 20.9.2018. Kết thúc thời gian thực tập, Trung tâm y tế Hàm Tân đã có xác nhận thời gian thực tập khám, chữa bệnh y học cổ truyền đối với ông Võ Hoàng Yên.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Bình Thuận, ông Võ Hoàng Yên có đăng ký khám chữa bệnh tại hai cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền ở Bình Thuận. Cở sở thứ nhất là ở Hưng An Tự, xã Gia An, huyện Tánh Linh. Cơ sở này do ông Nguyễn Bửu chịu trách nhiệm (đứng tên) và được Sở Y tế cấp phép từ ngày 18.10.2013; ông Yên tham gia khám chữa bệnh (đăng ký) từ ngày 20 đến 30 hằng tháng và bắt đầu hành nghề từ ngày 20.11.2018 đến nay.