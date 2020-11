Chiều 18.11, theo thông tin từ Công an TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng), khoảng 1 giờ cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an TP.Sóc Trăng bất ngờ kiểm tra căn nhà của ông Nguyễn Văn Nên (52 tuổi, thuộc Khóm 1, P.7, TP.Sóc Trăng) bắt quả tang 21 người đang say sưa tham gia lắc bầu cua ăn thua bằng tiền