Sóc Trăng: Bắt quả tang tàu cá vận chuyển 40.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Khoảng 6 giờ 45 phút ngày 1.10, trong lúc tuần tra kiểm soát trên vùng biển cách cảng cá Trần Đề 20 hải lý, lực lượng Hải đội 2 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phát hiện tàu cá TG - 94458TS có biểu hiện nghi vấn nên ra lệnh dừng để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trên tàu cá có 4 thuyền viên, do Trần Hữu Đức (48 tuổi, ngụ xã An Bình, H.Phú Giáo, Bình Dương) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 4 hầm chứa chất tinh thể lỏng nghi là dầu DO và 2 bộ dụng cụ san chiết dầu.

Làm việc với lực lượng Hải đội 2, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số dầu trên; các thuyền viên không có giấy tờ tùy thân và không có tên trong sổ danh bạ thuyền viên. Tổ tuần tra đã lập biên bản, đưa người cùng phương tiện về đơn vị để điều tra.