Sóc Trăng: Chống đối lực lượng kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lãnh án 1 năm tù

Ngày 2.8, TAND H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hùng (44 tuổi, ở ấp An Hưng, xã An Thạnh 3, H.Cù Lao Dung) 1 năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ

Theo cáo trạng, trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, khoảng 7 giờ ngày 19.7, bị cáo Trần Văn Hùng điều khiển xe máy biển số 83D1 - 008.89 đi từ nhà ra khu vực chốt kiểm soát dịch Covid-19 thuộc ấp An Hưng, xã An Thạnh 3, H.Cù Lao Dung.

Tại đây, Hùng không chấp hành yêu cầu kiểm tra về kiểm soát dịch bệnh, không đeo khẩu trang, đi ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, điều khiển xe máy vượt chốt kiểm soát dịch bệnh.

Nhận được thông tin, Tổ tuần tra lưu động của Công an xã An Thạnh 3, H.Cù Lao Dung, Sóc Trăng tổ chức truy tìm Hùng. Đến khu vực trụ sở UBND xã An Thạnh 3, Tổ tuần tra phát hiện bị cáo Hùng nên ra hiệu dừng phương tiện, nhắc nhở về những hành vi nêu trên.

Tuy nhiên, Hùng không những không nhận ra lỗi của mình mà còn có lời nói đe dọa, nhục mạ và tấn công các thành viên tổ công tác.