Sóc Trăng: Hỏa hoạn khiến 1 người tử vong, thiêu rụi nhiều ki-ốt

Sáng 31.1, UBND H.Kế Sách (Sóc Trăng), có báo cáo chính thức về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 30.1, tại khu vực chợ cũ Kế Sách, thuộc ấp An Ninh 1, thị trấn Kế Sách (H.Kế Sách) làm 1 người tử vong, cháy rụi 1 căn nhà, 4 căn ki-ốt, ước thiệt hại trên 8 tỉ đồng.

Nơi xảy ra vụ hỏa hoạn ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Lê Trường Sơn, Phó chánh Văn phòng UBND H.Kế Sách, cho biết khoảng 13 giờ 53 phút ngày 30.1, người dân phát hiện tại căn nhà của ông Liêu Thanh Dân (72 tuổi) xảy ra hỏa hoạn lớn nên tri hô, điện báo cho công an địa phương. Nhận được tin báo, Công an H.Kế Sách đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường để chữa cháy, đồng thời báo cho Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh để được hỗ trợ. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn.