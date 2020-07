Sóc Trăng: Kiểm tra quán karaoke, phát hiện 41 người dương tính ma túy

Chiều 8.7, Cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết đang tiếp tục, điều tra làm rõ vụ nhiều người bị bắt quả tang đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn TP.Sóc Trăng.

Theo thông tin từ công an, khảng 2 giờ cùng ngày, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an TP.Sóc Trăng bắt quả tang hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Xuân Huỳnh 2 (thuộc P.6, TP.Sóc Trăng).