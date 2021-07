Sóc Trăng: Tạm giữ nghi phạm chống đối Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sáng 20.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Văn Hùng (48 tuổi, ở ấp An Hưng, xã An Thạnh 3, H.Cù Lao Dung) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ

Trần Văn Hùng tại Công an xã An Thạnh 3, H.Cù Lao Dung

Theo thông tin từ Công an H.Cù Lao Dung, khoảng 6 giờ 55 ngày 19.7, Trần Văn Hùng điều khiển xe máy BS 83D1 - 008.89 đi từ nhà ra đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 thuộc khu vực ấp An Hưng, xã An Thạnh 3, H.Cù Lao Dung. Tại đây, Hùng không chấp hành yêu cầu kiểm tra y tế: không đeo khẩu trang, đi ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, điều khiển xe máy vượt chốt kiểm soát.

Nhận được thông tin trên, Tổ tuần tra lưu động của Công an xã An Thạnh 3, H.Cù Lao Dung huy động lực lượng truy tìm. Khi đến khu vực UBND xã An Thạnh 3, Tổ tuần tra phát hiện Hùng nên tuyên truyền, nhắc nhở do đi ra đường không đeo khẩu trang.