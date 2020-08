Sới bạc liên tỉnh căng trại sát phạt giữa rừng ở Phan Thiết bị triệt phá

Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng công an TP. Phan Thiết cho biết trước đó Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã lập chuyên án để theo dõi, triệt phá sới bạc liên tỉnh trên địa bàn xã Thiện Nghiệp (TP.Phan Thiết).

Sau hai tháng theo dõi, chiều tối ngày 31.7, các trinh sát lên kế hoạch triệt phá băng nhóm đánh bạc này. Các trinh sát đã ngụy trang, bao vây khu đánh bạc vốn được nhóm người thuê mướn canh phòng cẩn mật.

"Do tất cả các ngả đường vào vị trí có lán trại đánh bạc đều có người canh chừng cẩn mật, nên các trinh sát phải kỳ công theo dõi, dùng các biện pháp nghiệp vụ, hóa trang để lọt vào được sòng bài", thượng tá Khánh cho biết.

Vị trí sòng bạc đặt tại một khu rừng thuộc thôn Thiện Bình, xã Thiện Nghịệp. Những người đánh bạc đã dựng lán trại dã chiến giữa khu đất trống trong rừng để tổ chức sát phạt nhau.

Khi công an ập vào, các con bạc vẫn say sưa đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa mà không hề hay biết.

Các con bạc lập lán trại giữa rừng để sát phát nhau ảnh Công an cung cấp

Công an đã bắt quả tang 22 người đang đánh bạc tại sòng bạc. Tại hiện trường, công an thu giữ tại chiếu bạc 63.500.000 đồng, một bộ xóc dĩa và 2 bộ bài. Ngoài ra, công an còn thu giữ số tiền trên người các con bạc là hơn 500 triệu đồng; tạm giữ 2 xe ô tô, 1 mô tô là tang vật trong vụ đánh bạc.

Qua sàng lọc sáng nay 1.8, các con bạc khai báo đánh bạc ở địa điểm này đã lâu. Trong số 22 con bạc bị bắt quả tang, có hơn 10 người từ H.Đức Trọng, TP.Bảo Lộc (cùng Lâm Đồng) và Cà Ná ( Ninh Thuận ) đến đây đánh bạc. Số còn lại là người địa phương.