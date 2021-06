Sông rạch miền Tây tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, nguyên nhân sạt chủ yếu là do: diễn biến thời tiết bất thường, tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng từ các đập thủy điện trên sông Mê Kông gây thiếu bùn cát bồi lắng và yếu tố thủy lực, dòng chảy, hình thái dòng sông, cấu trúc địa chất bờ sông và hoạt động ghe tàu gây chấn động và sóng... Mặt khác, tỉnh An Giang và ĐBSCL có nền đất yếu, rất dễ bị xâm thực, bào mòn nhanh. Còn theo đánh giá của Đài khí tượng thủy văn An Giang, thời gian qua, tình hình khô hạn đến sớm và kéo dài, mưa lớn tập trung vào giai đoạn cuối năm, mực nước trên sông hạ thấp nên nước trong đất bị mất cân bằng. Do đó, vào đầu mùa mưa, nếu có mưa lớn cục bộ sẽ làm mặt đất thấm nước nhanh, khiến kết cấu đất mềm, yếu, trong khi mực nước sông còn thấp, dẫn đến sạt lở ở những nơi mái bờ dốc thẳng đứng.