Sự trung thực

Cách đây 2 ngày (15.3), cơ quan chức năng Bình Thuận công bố số người có nguy cơ lây nhiễm cao (F1) ở Bình Thuận là gần 203 người và tiếp xúc xa (F2) lên đến 761 người. Ngành y tế tỉnh này đã cách ly tập trung F1 và cách ly tại nhà đối với F2 theo đúng quy định của Bộ Y tế. Dù làm rất đúng quy trình, nhưng “sơ đồ” người bệnh cho thấy hiện nay nguy cơ lây nhiễm không chỉ còn tập trung ở Phan Thiết, nơi BN 34 cư trú...

“Lúng túng” trong thời gian đầu dịch Covid-19 bùng phát là từ mà lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận thừa nhận khi đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm việc với tỉnh này mới đây. Lý do, khó khăn do thiếu thông tin di chuyển của BN, hoặc BN chưa khai báo hết lịch trình đi lại của mình.