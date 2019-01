Sương muối xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Hiện tượng sương muối xuất hiện lúc rạng sáng nay, 17.1, tại khu vực đỉnh núi Fansipan có độ cao 3.143 m so với mực nước biển.

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Giám đốc Khu du lịch Sun World Fansipan Legend, cho biết ngay từ sáng sớm, nhiều du khách ở đây thích thú khi nhìn thấy mặt đất bị phủ bởi lớp băng trắng xoá. Ở nhiều khu vực, độ dày lớp băng này khoảng 7 mm nhưng đến khoảng 9 giờ đã tan nhanh.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, nhiệt độ sáng nay tại thị trấn Sa Pa (huyện Sa Pa) là 6,3 độ C. Nếu so sánh về chênh lệch độ cao thì khu vực đỉnh núi Fansipan xuống dưới 0 độ C.

Cũng theo ông Lưu Minh Hải, chiều qua, 16.1, khu vực Fansipan có nắng nhưng ban đêm nhiệt độ xuống thấp gây ra hiện tượng bức xạ nhiệt cường độ mạnh. Khi đó, lớp hơi nước ở các bề mặt sát mặt đất sẽ làm ngưng tụ lại, với mật độ càng dày thì tạo thành những hạt băng nhỏ li ti.

Hiện tượng băng giá chỉ hình thành khi nhiệt đội xuống dưới 0 độ C trời mây mù và mưa nhỏ nhưng ở đỉnh núi Fansipan những ngày qua trời quang mây, không ghi nhận có mưa. “Tôi cũng nhận được hình ảnh gửi về từ Fansipan sáng nay, bề mặt sát mặt đất bị phủ trắng thực chất là lớp sương muối có cường độ mạnh không phải là băng giá”, ông Hải khẳng định.