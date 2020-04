Tá hỏa khi phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy trên đèo Bảo Lộc

Nhận được tin báo, Công an xã Đại Lào và Công an TP.Bảo Lộc đã nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường; đồng thời, báo cáo vụ việc với lực lượng Pháp y Công an Lâm Đồng. Chiều cùng ngày, Công an TP Bảo Lộc và lực lượng Pháp y Công an Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của người xấu số.