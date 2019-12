Tái diễn nạn tận diệt cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Thay vì lén lút, hiện nhóm người này dùng vỏ lãi dàn hàng ngang, chích điện tận diệt cá như chốn không người!

Lộng hành giữa ban ngày

Những đối tượng chích điện trên kênh sử dụng bình ắc quy, bộ kích điện để tạo ra dòng điện lên tới hàng trăm vôn, vì thế bắt 1 con cá nhưng có thể chết cả trăm con khác. Điện mạnh đến cả con... trâu còn chết, huống gì con cá! Ông Nguyễn Đức Định, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế (Chi cục Thủy sản TP.HCM) Trưa 19.12, dưới chân cầu Lê Văn Sỹ (Q.3) một “cá tặc” ngang nhiên chích điện bắt cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (NL - TN). Theo quan sát của PV Thanh Niên, dù cá lớn hay bé, người này cũng chẳng tha. Chiếc vợt được thiết kế hình tròn, miệng bao lưới, cá bị dính điện cứ thế trôi thẳng vào vợt. “Cá tặc” đều tay khua chèo, vớt cá bỏ vào khoang vỏ lãi. Công việc cứ thế lặp đi lặp lại thì “cá tặc” này đột nhiên dừng tay, rồi tiến về chỗ bình ắc quy chỉnh sửa, kẹp lại các đường dây điện. Xong đâu vào đấy, người này xuôi vỏ lãi hướng về Q.Phú Nhuận để tiếp tục hành trình tận diệt cá dưới kênh mà không hề có lực lượng chức năng nào can thiệp. Trưa 19.12, dưới chân cầu Lê Văn Sỹ (Q.3) một “cá tặc” ngang nhiên chích điện bắt cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (NL - TN). Theo quan sát của PV Thanh Niên, dù cá lớn hay bé, người này cũng chẳng tha. Chiếc vợt được thiết kế hình tròn, miệng bao lưới, cá bị dính điện cứ thế trôi thẳng vào vợt. “Cá tặc” đều tay khua chèo, vớt cá bỏ vào khoang vỏ lãi. Công việc cứ thế lặp đi lặp lại thì “cá tặc” này đột nhiên dừng tay, rồi tiến về chỗ bình ắc quy chỉnh sửa, kẹp lại các đường dây điện. Xong đâu vào đấy, người này xuôi vỏ lãi hướng về Q.Phú Nhuận để tiếp tục hành trình tận diệt cá dưới kênh mà không hề có lực lượng chức năng nào can thiệp.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, một nhóm 3 “cá tặc” còn phối hợp rất nhịp nhàng: người chặn đầu này, kẻ chặn khúc kia... cứ thế tà tà chích điện trên kênh NL - TN. Đến khu vực cầu số 8 (Q.3), cả 3 chia nhau ra phục kích ở 2 bên bờ kênh. Lúc này, phía bờ kênh trên đường Hoàng Sa, một “cá tặc” tha hồ vớt những con cá to tướng cho vào khoang vỏ lãi. Người này đúng là một tay sát cá thứ thiệt, theo quan sát của chúng tôi, cá trê, cá rô to bằng bàn tay người lớn liên tục giãy đành đạch vì trúng điện. Nhưng khó có con nào trốn thoát vì nguồn điện dường như quá mạnh. Trong khi đó, bên phía bờ đối diện, 2 “cá tặc” cũng đang ung dung vớt chiến lợi phẩm cho lên vỏ lãi.

Khoảng 16 giờ ngày 19.12, một nhóm khác gồm 4 người còn ngang nhiên dàn hàng ngang chèo vỏ lãi lừ lừ chích điện dọc trên kênh NL - TN (đoạn thuộc Q.Phú Nhuận). Theo quan sát của chúng tôi, khu vực này nước khá sâu, khi nước ở kênh cạn dần thì cá lớn tập trung tại đây nhiều. Vì thế, đội quân này muốn “truy cùng diệt tận” nhiều nhất số cá có thể.

Dụng cụ chích cá bị cơ quan chức năng thu giữ

Lên kế hoạch truy bắt “cá tặc”

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Võ Thị Mộng Thu, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP.HCM (Sở NN-PTNT), khẳng định: “Chi cục sẽ phối hợp với lực lượng công an phường để đảm bảo không tái diễn đánh bắt cá trái phép. Vừa rồi Chi cục cũng phối hợp với Công an P.13 (Q.Bình Thạnh) xử lý nhưng các đối tượng rất manh động. Đặc biệt, mùa cao điểm sắp tết, những đối tượng này sẽ đánh bắt ráo riết nhằm tăng thu nhập”. Sau khi nghe PV đề nghị cùng phối hợp với Chi cục Thủy sản TP.HCM truy bắt đội quân chích điện, bắt cá trái phép trên kênh NL - TN, bà Thu đồng ý và cho biết sẽ làm công văn khẩn, gửi cho công an địa phương nhằm phối hợp, xử lý.

Cán bộ Chi cục Thủy sản TP.HCM lập biên bản xử lý 2 người chích cá

Sáng 26.12, PV Thanh Niên cùng ông Nguyễn Đức Định, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế (Chi cục Thủy sản TP.HCM), có mặt ở kênh NL - TN để theo dõi nhóm “cá tặc”. Bên cạnh đó, một tổ công tác của Trạm thủy đội Phòng CSGT đường thủy Công an TP.HCM chuẩn bị đầy đủ phương tiện, mật phục chờ khi chúng tôi báo hiệu, sẽ điều khiển ca nô vào kênh truy bắt “cá tặc”.

Khoảng 8 giờ 30, nhóm “cá tặc” lần lượt chạy vào kênh. Theo quan sát của PV, có khoảng 8 chiếc vỏ lãi đã lọt vào tầm ngắm. Ngay sau đó, ông Nguyễn Đức Định liên lạc với tổ CSGT đường thủy để họ di chuyển vào kênh NL - TN. Khoảng 9 giờ cùng ngày, tổ CSGT đường thủy gồm 3 người mặc thường phục di chuyển trên 1 ca nô tăng tốc, áp sát 1 “cá tặc”. “Người này lấy mái chèo định chống trả nên chúng tôi giương súng lên, yêu cầu hợp tác thì người này mới chịu đến”, một cán bộ CSGT nói.

Ngay sau đó, tổ công tác tiếp cận một chiếc vỏ lãi khác, “cá tặc” nổ máy tăng tốc bỏ chạy nhưng không thoát. Lúc này, nhiều người dân hiếu kỳ tập trung trên bờ kênh theo dõi, vui mừng vỗ tay, đề nghị tổ công tác tiếp tục di chuyển hướng về Q.Tân Bình, vì còn rất nhiều “cá tặc” đang hoạt động...

Sau đó, tổ công tác đưa 2 “cá tặc” vi phạm và lai dắt vỏ lãi (trên có bình ắc quy, bộ kích điện, cá bị bắt...) về trụ sở để làm rõ.

Cá dưới kênh được đưa ra chợ, phòng trọ

Để hạn chế những người sắm đồ nghề, dùng vỏ lãi di chuyển dọc kênh NL - TN (dài khoảng 9 km, chảy qua các quận: 1, 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình) để chích điện, tận diệt cá, ông Nguyễn Đức Định đề xuất phải thông báo số điện thoại của công an phường dọc bờ kênh. Người dân khi phát hiện gọi điện báo ngay. “Nếu địa phương gọi qua đơn vị, chúng tôi sẵn sàng phối hợp truy bắt. Phải làm mạnh tay mới dẹp được tình trạng này, từ đó môi trường dưới dòng kênh mới cải thiện được”, ông Định nói Làm việc với tổ công tác (gồm cán bộ của Chi cục Thủy sản TP.HCM và Trạm thủy đội Phòng CSGT đường thủy), hai “cá tặc” khai tên Lê Văn Thảo (33 tuổi, quê Bạc Liêu, tạm trú Q.Thủ Đức), Lê Ngọc Viên (quê Bến Tre, tạm trú Q.Bình Thạnh). Làm việc với tổ công tác (gồm cán bộ của Chi cục Thủy sản TP.HCM và Trạm thủy đội Phòng CSGT đường thủy), hai “cá tặc” khai tên Lê Văn Thảo (33 tuổi, quê Bạc Liêu, tạm trú Q.Thủ Đức), Lê Ngọc Viên (quê Bến Tre, tạm trú Q.Bình Thạnh).

“Cá dưới kênh dạo này cũng ít lắm, một ngày kiếm cỡ mười mấy hai mươi ký, sau đó đem về bán cho người dân ở các khu nhà trọ, chợ nhưng mình nói cá bắt dưới sông chứ không dám nói cá bắt dưới kênh NL - TN”, Viên trình bày.

Vì sao tình trạng tận diệt cá trên kênh NL - TN vẫn tái diễn? Trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Định cho rằng mức xử phạt về hành vi chích điện bắt cá vào khoảng 4 triệu đồng; tịch thu dụng cụ chích điện. Nếu vi phạm nhiều lần cũng chỉ áp dụng biện pháp xử phạt lên... 5 triệu đồng. Để xử lý hình sự phải chứng minh hành vi của đối tượng “gây hậu quả nghiêm trọng”. Mà để chứng minh việc này phải thành lập hội đồng đánh giá.

“Từ trước đến giờ chúng tôi chưa xử lý hình sự với đối tượng có hành vi chích điện, bắt cá trên kênh. Các đối tượng bị bắt, xử phạt xong lại tiếp tục quay lại nghề cũ, vì việc bắt cá dưới kênh đem lại thu nhập lớn. Chỉ cần đi vài chuyến trót lọt, đối tượng đã “huề vốn” so với số tiền bị phạt”, ông Định nói và bức xúc: “Các đối tượng “cá tặc” rất manh động, vì thế nếu đơn vị độc lập truy bắt sẽ gặp nhiều rủi ro. Họ sẵn sàng chống trả cả công an, nên chi cục phải phối hợp cùng CSGT đường thủy và công an địa phương mới làm được. Những đối tượng chích điện trên kênh sử dụng bình ắc quy, bộ kích điện để tạo ra dòng điện lên tới hàng trăm vôn, vì thế bắt 1 con cá nhưng có thể chết cả trăm con khác. Điện mạnh đến cả con... trâu còn chết, huống gì con cá!”.