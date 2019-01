Tai nạn 8 người chết: Lối lên cầu vượt chung với làn xe thô sơ là rất nguy hiểm

Tại buổi thị sát hiện trường vụ tai nạn khiến 8 người chết xảy ra chiều 21.1 trên quốc lộ 5, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhận định: “Tổng cục Đường bộ phải xác định điểm tai nạn là điểm đen về an toàn giao thông. Điểm đen này liên quan đến cầu vượt đường bộ . Chúng ta làm cầu vượt nhưng lối lên xuống lại chung với làn xe thô sơ như vậy là hết sức nguy hiểm. Quốc lộ 5 và nhiều quốc lộ có khu công nghiệp hai bên đường thường có cầu cho người đi bộ qua đường. Do đó, Tổng cục Đường bộ cần kiểm tra ngay để chấn chỉnh, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân".