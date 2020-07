Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Bình Thuận: Danh tính 8 người tử vong

Theo Công an H.Hàm Tân, xe khách loại 16 chỗ BS 86B - 010.87 do tài xế Lê Thanh Trúc (48 tuổi, trú Hàm Thắng, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) chở 14 người lưu thông từ hướng TP.Phan Thiết đi TP.HCM. Khi đến vị trí trên thì đâm trực diện vào xe tải BS 79N - 0315 do tài xế Phan Thanh Tùng (29 tuổi, trú Ba Ngòi, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) điều khiển đang chạy theo chiều ngược lại.

Cú va đập rất mạnh khiến xe khách văng sang bên phải quay ngược đầu lại và lao xuống lề đường. Tại hiện trường, xe khách móp méo, nát cả phần đầu và phần hông xe. Tài xế chiếc xe khách tử vong ngay tại chỗ. Xe tải cũng bị nát phần đầu, tài xế bị gãy chân. 8 nạn nhân tử vong đều là hành khách trong xe khách 16 chỗ BS 86B - 010.87. Hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Quế Hà Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an H.Hàm Tân cùng các lực lượng cứu hộ, đã đưa người bị thương còn kẹt trong xe khách đi cứu thương; và điều tiết giao thông. Đến 6 giờ cùng ngày, công an đã giải phóng hiện trường vụ tai nạn , xe cộ trên QL1 lưu thông trở lại bình thường. Hiện tại, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đang đến thăm các nạn nhân bị thương tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Bình Thuận, ít nhất 8 người chết Danh sách nạn nhân tử vong Theo Công an H.Hàm Tân, 8 người tử nạn trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gồm: 1. Huỳnh Ngọc Bích (43 tuổi, ngụ xã Hàm Đức, H.Hàm Thuận Bắc) 2. Phạm Thị Lệ Thanh (49 tuổi, ngụ xã Hàm Đức, H.Hàm Thuận Bắc) 3. Lê Thanh Trúc, tài xế xe khách (48 tuổi, trú xã Hàm Thắng, H.Hàm Thuận Bắc) 4. Nguyễn Thị Mỹ Tiên (34 tuổi, ngụ xã Hàm Đức, H.Hàm Thuận Bắc) 5. Một nạn nhân nữ chưa rõ tên tuổi 6. Một nạn nhân nữ chưa rõ tên tuổi 7. Lê Khắc Tùng (14 tuổi, H.Hàm Thuận Bắc, tử vong tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận) 8. Phạm Thị Lệ Mai (49 tuổi, trú H.Hàm Thuận Bắc), tử vong trên đường đi cấp cứu Những người bị thương, gồm: 1. Nguyễn Đức Huy (7 tuổi, trú Q.9, TP.HCM), đã chuyển viện TP.HCM 2. Võ Thị Thu Tâm (32 tuổi, ngụ Q.9 TP.HCM), đã chuyển viện TP.HCM 3. Nguyễn Hoàng Phương Gia (11 tuổi, ngụ Q.9. TP.HCM),đã chuyển viện TP.HCM 4. Phan Thanh Tùng, tài xế xe tải (29 tuổi, trú Cam Ranh, Khánh Hòa) 5. Lê Khắc Phụ (35 tuổi, trú H.Hàm Thuận Bắc) 6. Phan Thị Lệ Thủy (47 tuổi, trú H.Hàm Thuận Bắc) 7. Nguyễn Thanh Tiệp (31 tuổi, trú Lâm Đồng)