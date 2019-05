Tai nạn giao thông, hai mẹ con tử vong dưới bánh xe tải

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 sáng nay, 31.5, tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Vào thời điểm trên, xe tải mang biển số tỉnh Quảng Bình do tài xế Tống Viết Ngọc (28 tuổi, ngụ tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) điều khiển, chạy theo hướng từ Bắc vào Nam. Khi chạy đến ngã ba giao nhau giữa đường tránh thành phố Vinh với quốc lộ 1A (thuộc địa bàn thị trấn Quán Hành), thì xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều do chị Nguyễn Thị Th. (45 tuổi, ngụ xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) chở theo con gái 8 tuổi phía sau đang trên đường đến thăm nhà ngoại ở huyện Nghi Lộc.

ẢNH M.CHÂU Vụ tai nạn khiến 2 mẹ con chị Th. tử vong tại chỗ

Vụ va chạm khiến chị Th. và con gái cùng chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, bị kéo lê một đoạn khá dài. Hậu quả, cả hai mẹ con chị Th. đều bị tử vong tại chỗ; chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông và Công an huyện Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Nghi Lộc điều tra, làm rõ.