Tai nạn giao thông, một Trưởng Công an thị trấn tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô loại 7 chỗ ngồi biển số 51A-72858, do trung tá Mai Anh Xem (Trưởng Công an TT.Tân Minh, H.Hàm Tân) điều khiển, chạy từ hướng bắc vào nam, khi đến Km 1759 thì va chạm với một chiếc xe tải chạy ngược chiều mang biển số 51C 673.91 (chưa rõ tên tài xế).

Tai nạn xảy ra khiến chiếc ô tô 7 chỗ do trung tá Xem điều khiển hư hỏng nặng; trung tá Xem tử vong ngay trong xe. Nơi xảy ra tai nạn cách trụ sở Công an TT.Tân Minh chừng 4 km.



Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo Công an Bình Thuận đã chỉ đạo nhanh Công an H.Hàm Tân đến hiện trường để điều ra nguyên nhân. Hiện vụ việc đang được Công an H.Hàm Tân thụ lý điều tra.