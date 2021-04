Tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tiếp trên QL9 qua tỉnh Quảng Trị

Ngày 11.4, lực lượng công an H.Đakrông (Quảng Trị) cho hay vẫn đang làm rõ nguyên nhân gây ra 2 vụ tai nạn liền nhau trên QL9 vào chiều 10.4.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, tại Km38 QL9 (thuộc xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ va chạm giữa xe mô tô biển số 75E1-002.98 và một xe đầu kéo. Sau va chạm, 2 nạn nhân đi trên xe mô tô là T.H.T.V (22 tuổi, trú tại xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và N.T.Q.N (20 tuổi, trú tại xã Quảng phú, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thiệt mạng; xe đầu kéo rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã huy động lực lượng truy tìm. Sau đó, các lực lượng đã phát hiện, cho dừng xe đầu kéo biển số 75H-001.50 kéo rơ móoc 75R.006.01 do Đ.V.N (42 tuổi, trú tại Phong Mỹ, Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) điều khiển liên quan đến vụ tai nạn nói trên

Tiếp đó, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, tại km 48+700 QL9, đoạn qua địa phận xã Đakrông (huyện Đakrông, Quảng Trị), xe container mang BS 43C-18839 kéo theo rơ-móoc 43R-0224 do anh N.V.T (trú tại Trà My, Bắc Trà My, Quảng Nam) điều khiển, chạy theo hướng Lao Bảo - Đông Hà. Khi đến địa điểm trên thì tự gây tai nạn. Tại hiện trường tai nạn, chiếc xe bị hư hỏng, lật ngang chắn gần hết làn đường khiến các phương tiện lưu thông trên QL9 ách tắc, còn tài xế T. thì bị thương nhẹ.