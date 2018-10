Tai nạn giao thông thảm khốc trên cầu Cần Thơ, 3 người chết

Vào giờ kể trên, xe tải biển số: 83C 050-31 do tài xế Lê Thành Công (35 tuổi, ngụ P.2, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển, đang lưu thông từ hướng Vĩnh Long về Cần Thơ đang dừng tại dốc cầu Cần Thơ do xe bị bể lốp thì ô tô biển số 65 N - 2573 ( hãng taxi Mai Linh ), do tài xế Trần Thanh Mông (33 tuổi), ngụ H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, điều khiển (lưu thông cùng hướng), khi đến cầu vượt IC3 (một nhánh đường dẫn dẫn vào cầu Cần Thơ) đã tông mạnh vào phần đuôi xe tải đang dừng.