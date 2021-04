Tai nạn kinh hoàng, ô tô ‘điên’ tông 7 người thương vong: Tạm giữ tài xế

Sáng 10.4, đại tá Nguyễn Giới, Trưởng công an H.Đại Lộc (Quảng Nam), cho biết liên quan vụ ô tô “điên” tông hàng loạt xe máy khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương , hiện công an đang tạm giữ Châu Văn Ánh (46 tuổi, ở thôn Tây Gia, xã Đại Minh, H.Đại Lộc), tài xế điều khiển ô tô 7 chỗ BS 92A - 183.25 gây tai nạn, để phục vụ công tác điều tra.

Theo đại tá Giới, qua kiểm tra, tài xế Ánh có nồng độ cồn trong máu, chứng tỏ người này đã sử dụng bia rượu nhưng vẫn lái xe. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Ánh cũng thừa nhận đã sử dụng rượu bia trước khi lái xe.

Là một trong những người trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn, ông Lê Phước Thứ (50 tuổi, ở xã Đại An), cho biết tối 9.4, đang trên đường đi làm về, ông thấy ô tô đi cùng chiều với mình chạy với tốc độ rất cao và liên tục lạng lách. Lo sợ ô tô tông vào mình nên ông tấp vào một bên lề đường để xe đi trước.

“Ô tô chạy được một đoạn thì tôi nghe phía trước có tiếng rầm rất lớn, nhìn lên thì trước mắt mình là một cảnh tượng kinh hoàng khi 4 chiếc xe máy bị tông nằm ngổn ngang, nhiều người thì nằm bất động với bê bết máu. Chứng kiến cảnh tượng đó thật sự rất ám ảnh”, ông Thứ nói.

Theo ông Thứ, khi ông chạy đến hiện trường, cùng lúc này có một số người dân chạy ra. Mọi người phát hiện 7 người nằm bất động, trong đó có 2 người tử vong tại chỗ. “Trong 5 người bị thương thì có 2 trẻ nhỏ, ngay sau đó, tôi cùng người dân đã đưa những người bị thương đến Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam cấp cứu”, ông Thứ chia sẻ.

Chị Trần Thị Vân cho hay trước thời điểm xảy ra tai nạn kinh hoàng, chị đang đứng hóng mát cùng con thì thấy ô tô chạy với tốc độ cao, lạng lách vô cùng nguy hiểm.

“Ô tô 7 chỗ chạy với tốc độ cao, liên lục lạng lách, pha đèn, sau khi gây tai nạn thì xe này lao vào tận hiên nhà tôi. May mắn lúc đó tôi kịp ôm con chạy thoát vào nhà. Hai mẹ con được một phen hú vía”, chị Vân nói.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hoa cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn, một âm thanh rất lớn vang lên khiến người dân xung quanh đó giật mình. “Ban đầu, chúng tôi nghĩ là tiếng xe tải đổ gạch cho một người dân trong thôn, ai ngờ khi chạy ra thì phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng khi nhiều người nằm bất động, nhiều xe máy thì nằm ngổn ngang. Thấy hiện trường kinh hoàng của vụ tai nạn mà đau xót”, bà Hoa nhớ lại.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 19 giờ 30 ngày 9.4, ô tô 7 chỗ BS 92A - 183.25 do Châu Văn Ánh điều khiển lưu thông trên đường ĐH03 theo hướng từ xã Đại An đi xã Đại Cường (H.Đại Lộc). Khi qua địa phận thôn Phú Hòa (xã Đại An), ô tô này đã tông vào 4 xe máy

Hai người tử vong tại chỗ sau vụ ô tô điên tông 4 xe máy được xác định là bà Phạm Thị Bích Liên (49 tuổi, ở thôn Phú Phước, xã Đại An) và chị Nguyễn Thị An (33 tuổi, ở thôn Phú Mỹ, xã Đại An). 5 người bị thương gồm: ông Trương Văn Nhật (24 tuổi, ở xã Đại Thắng, H.Đại Lộc), Nguyễn Thị Sương (21 tuổi), ông Nguyễn Đi (60 tuổi, ở xã Đại Cường), anh Phan Văn Thạnh (38 tuổi) và cháu Huỳnh Minh Nghĩa (5 tuổi; cùng ngụ xã Đại An). Tất cả 7 nạn nhân đi trên 4 xe máy.