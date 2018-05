Tai nạn lao động cướp đi 928 sinh mạng trong năm 2017

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 có chủ đề "Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động , bệnh nghề nghiệp (TNLĐ - BNN)".

Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, cho biết hiện nhiều chính sách mới đã và đang được triển khai thực hiện theo quy định của Luật ATVSLĐ như: chính sách hỗ trợ hoạt động phòng ngừa từ 10% số thu hằng năm trong quỹ bảo hiểm TNLĐ - BNN ; hỗ trợ huấn luyện cho người lao động khu vực không có hợp đồng lao động; Chính phủ ban hành Nghị định 44/2017 giảm mức đóng hằng tháng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ - BNN từ 1% xuống còn 0,5% giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp và ngân sách nhà nước mỗi năm hơn 3.000 tỉ đồng…

Năm 2017, cả nước có 3.802 trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp, tăng 500 trường hợp so với năm 2016. Đáng lưu ý là năm 2017, cả nước xảy ra gần 9.000 vụ TNLĐ làm 928 người chết và 1.915 người bị thương nặng. So với năm 2016, số vụ TNLĐ ở khu vực có hợp đồng lao động tăng 2%, số người bị TNLĐ tăng 1%, số người chết giảm hơn 6%.

Nguyên nhân chính gây TNLĐ theo Thứ trưởng Lê Tấn Dũng là do chủ quan của con người chiếm đến 60%. Đó là do không có hoặc thiếu quy trình, biện pháp làm việc an toàn; thiết bị không đảm bảo an toàn; không được huấn luyện về ATVSLĐ; không trang bị đủ phương tiện cá nhân; vi phạm quy trình, quy chuẩn ATVSLĐ.

Về phía các cơ quan nhà nước, công tác thống kê, báo cáo TNLĐ – BNN vẫn còn chưa kịp thời, nhất là khu vực không có quan hệ lao động; công tác thanh kiểm tra chưa được thường xuyên, chưa đúng trọng điểm, việc xử lý vi phạm còn chậm, ít truy cứu trách nhiệm hình sự với những vụ vi phạm nghiêm trọng về ATVSLĐ nên chưa đủ răng đe, ngăn ngừa vi phạm.



Sau lễ phát động, các đoàn thanh kiểm tra T.Ư và địa phương sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất một sốt doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tháng hành động này.