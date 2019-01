Tai nạn lao động thương tâm, 3 công nhân tử vong

Chiều tối ngày 21.1, Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết cơ quan này đang điều tra, làm rõ thông tin vụ chặn xe cướp của xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày.

Trưa 21.1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ký quyết định khởi tố 12 bị can trong trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Lâm Thanh Vũ (30 tuổi, tức Vũ 'bông hồng') cầm đầu.