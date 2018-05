Tai nạn liên hoàn giữa xe biển xanh và 2 xe máy, 2 người nhập viện

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ trưa nay 28.5, xe ô tô biển xanh 36A - 005.59 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng bắc - nam, khi đến địa phận xã Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thì va chạm với xe máy do anh Nguyễn Văn Trung (trú tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên) điều khiển, đang rẽ sang đường.

Sau cú đâm mạnh, tài xế xe biển xanh đánh lái sang trái, đâm trúng xe máy do anh Bùi Xuân Hữu (trú tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên) đang chờ giữa vạch ngăn cách 2 làn đường. Xe biển xanh sau đó lao tiếp vào giải phân cách cứng giữa đường mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến anh Trung và anh Hiếu bị thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Những người đi trên xe ô tô biển xanh may mắn không bị thương. Tại hiện trường, 2 xe máy bị hư hỏng; xe biển xanh hỏng nặng phần đầu, còi hụ văng xuống đường.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Cẩm Xuyên nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn . Qua xác minh của công an, xe ô tô biển xanh nêu trên thuộc quyền quản lý của Công an tỉnh Thanh Hóa.