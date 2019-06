Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM

Trưa 15.6, CSGT phụ trách tuyến cao tốc Trung Lương - TP.HCM cho biết, vụ va hạm giữa container và 2 ô tô đã làm hư hỏng nặng phương tiện, do xảy ra trong lề phụ nên đã không bị ùn tắc giao thông cục bộ. Hiện công an đang làm rõ để xử lý.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, tài xế điều khiển container biển số 68C-082.94 lưu thông theo hướng miền tây về TP.HCM. Đến đoạn km 30 thuộc địa phận ấp Bình Lương, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An), phương tiện bất ngờ bị bể vỏ trước. Do không thể làm chủ tay lái, chiếc xe container lao nhanh vào lề, lật ngang xuống hành lang bảo vệ an toàn cao tốc