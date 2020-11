Tai nạn liên hoàn trên QL1K: Tài xế không sử dụng chất kích thích

Bộ Công an phát hiện nhiều nhóm cá nhân hoặc doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc lập các hồ sơ, đơn thư xin tiếp nhận nguồn vốn nước ngoài để tìm kiếm, khai thác “kho báu” có giá trị hàng ngàn tỉ đồng.

Công an tỉnh Hà Nam vừa khởi tố, bắt giam 4 người liên quan đến vụ thượng uý Nguyễn Tuấn Minh (Công an xã Đạo Lý, H.Lý Nhân) bị đánh tử vong khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.