Tai nạn nghiêm trọng: 3 xe máy tông nhau dính chùm, 3 thanh niên tử vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 ngày 27.8, trước số nhà 72 Phạm Hùng (thuộc địa bàn xã Tân Sơn).

Vào thời điểm trên, xe máy BS 81N1 - 104.75 do Kanh (18 tuổi, trú làng Sao, xã Hà Bầu, H.Đak Đoa, Gia Lai) điều khiển va chạm 2 xe máy BS 81T4 - 9884 do Nguyễn Cao Hải (18 tuổi, trú thôn 9, xã Tân Sơn) điều khiển chở theo Lê Thị Thuỳ Linh (16 tuổi, trú tại xã Hneng, H.Đăk Đoa) và xe máy BS 78H9 - 6306 do Nguyễn Tấn Hiệp (18 tuổi, trú thôn 2, xã Tân Sơn) điều khiển chở theo Dương Trần Thảo Nhi (trú tại P.Tây Sơn, TP.Pleiku) lưu thông hướng ngược lại.

Hậu quả, Kanh, Hải, Hiệp tử vong tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai do thương tích quá nặng. Linh và Nhi đang cấp cứu tại bệnh viện trên. Ba xe mô tô hư hỏng nặng.