Tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Ngãi: 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tối ngày 24.10, trên đoạn tỉnh lộ 623B đi qua địa bàn xóm 1, thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) xảy ra

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải BS 51C - 640.46 do Nguyễn Văn Linh điều khiển đang lưu thông trên tỉnh lộ 623B thì bất ngờ va chạm với xe 7 chỗ BS 76A - 065.73 (chưa rõ danh tính tài xế). Sau cú va chạm, cả hai xe lao vào nhà dân bên đường mới dừng lại.

Nhận được tin báo, Công an H.Tư Nghĩa và Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường. Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đưa một nạn nhân bị kẹt ra khỏi chiếc xe bẹp dúm.