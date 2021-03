Tai nạn ở Đà Nẵng: Tử vong tại chỗ sau cú va chạm cực mạnh với xe bán tải

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 5.3 trên đường Ngũ Hành Sơn (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng ).

Thời điểm trên, 2 thanh niên đi trên xe máy BS 92H1- 042.47 lưu thông trên đường Ngũ Hành Sơn theo hướng từ cầu Tiên Sơn về hướng cảng Tiên Sa. Khi đến giao lộ Ngũ Hành Sơn - Phan Tứ (P.Mỹ An), xe 92H1- 042.47 va chạm cực mạnh với xe ô tô bán tải BS 43C-193.63 đang lưu thông trên đường Ngũ Hành Sơn rẽ trái về đường Phan Tứ.

Sau cú va chạm cực mạnh, người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ , người ngồi sau xe máy bị hất tung lên cabin xe bán tải, gãy xương đùi, nguy kịch. Cú va mạnh cực mạnh khiến cánh cửa phụ của xe bán tải biến dạng hoàn toàn. Người phụ nữ ngồi trong xe bán tải bị cánh cửa kẹp cứng, kính xe ô tô vỡ nát khiến bị thương nặng.

Sau cú va chạm gây tiếng động rất lớn, nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ HUY ĐẠT

Thông tin ban đầu, người dân địa phương nghe tiếng gầm rú inh tai của xe máy rồi sau đó là một tiếng động rất lớn. Khi kiểm tra, người dân phát hiện tai nạn nên đã gọi điện báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an P.Mỹ An, Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân nỗ lực đưa người phụ nữ mắc kẹt trên xe bán tải ra ngoài, đi cấp cứu.

PV Thanh Niên ghi nhận tại hiện trường, xe máy biến dạng hoàn toàn phần đầu, xe bán tải hư hỏng nặng phần hông bên trái. Sau nhiều nỗ lực phá cửa, người dân cùng lực lượng chức năng đã kéo mở được cửa bên phải xe ô tô bán tải để đưa người phụ nữ bị thương nặng đi cấp cứu.

Người phụ nữ ngồi ở ghế phụ xe bán tải bị kẹp cứng sau va chạm, người dân và lực lượng chức năng phải nỗ lực đưa người phụ nữ ra ngoài đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch HUY ĐẠT

Hiện lực lượng chức năng ở Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy và xe bán tải nói trên.