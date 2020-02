Tai nạn ở Lăng Cô: Xe tải va chạm xe container, một tài xế gãy chân

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14 giờ ngày 6.2 tại KM 887+100, trên tuyến QL1A, qua địa đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế , do va chạm giữa xe tải và xe đầu kéo chạy cùng chiều.

Vào thời điểm trên, xe tải BS 29H - 278.00, do anh Đặng Văn Sìn (44 tuổi, trú tại xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) điều khiển, lưu thông theo hướng bắc - nam, khi đến điểm trên, đã va chạm với xe đầu kéo BS 43C - 173.20, đang kéo theo rơ moóc BS 43R - 018.16, chưa rõ tài xế điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Vụ va chạm mạnh khiến xe đầu kéo lật nhào, tài xế bị thương, gãy chân phải đi cấp cứu. Xe tải hư hỏng nặng.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an huyện Phú Lộc đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, xử lý tai nạn. Nguyên nhan vụ tai nạn va chạm giữa xe tải chở hàng và xe đầu kéo đang được Công an huyện Phú Lộc làm rõ.