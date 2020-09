Khoảng 19 giờ ngày 18.9, xe buýt 62B-011.29 chở nhiều hành khách lưu thông trên QL1 theo hướng TP.HCM về miền Tây.

Khi đến đoạn Km 1947, thuộc địa phận P.6, TP.Tân An, Long An, tài xế cho xe rẽ trái qua giao lộ ngã tư QL62 - tuyến tránh để vào Bến xe Long An . Cùng lúc này, xe tải 50LD-157.70 lưu thông chiều ngược lại bất ngờ đâm trực diện vào bên hông xe buýt.