Tai nạn ở TP.HCM: Va chạm với xe tải, cô gái trẻ tử vong thương tâm

Hậu quả vụ tai nạn làm cô gái chạy xe máy chết tại chỗ. Nhận tin báo, Công an Q.Bình Tân sau đó có mặt xử lý hiện trường. Bước đầu kiểm tra trong cốp xe máy nạn nhân, lực lượng chức năng thu giữ một số giấy tờ, trong đó có một giấy chứng minh nhân dân tên Phạm Yến Nhi (21 tuổi, quê Long An). Công an đã lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh tại khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn