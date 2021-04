Tai nạn thương tâm tại Tiền Giang: Nữ sinh tử vong trên đường đến trường

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra khoảng 6 giờ 10 ngày 23.4. Vào thời điểm này, xe khách BS 51B - 032.89 do tài xế Nguyễn Thành Dũng Em (49 tuổi, ngụ Vĩnh Long) điều khiển lưu thông trên QL1 theo hướng từ Trung Lương về Mỹ Thuận.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho thì bất ngờ va chạm trúng xe máy BS 63AS - 023.37 do anh Võ Minh Trí (39 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) điều khiển chở theo con gái là V.T.X.M (14 tuổi) đang lưu thông cùng chiều.

Người thân nạn nhân cho biết anh Trí đang trên đường đưa con đến trường thì gặp nạn. Tại hiện trường tập vở của nữ sinh văng ra trên đường, xe máy và xe khách hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an xã Phước Thạnh và Công an TP.Mỹ Tho điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân. Đến 9 giờ 30 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong.