Tai nạn xe tải trên đèo Lò Xo, tài xế bị thương nặng, phụ xe tử vong

Ngày 8.7, Công an H.Đăk Glei (Kon Tum) cho biết đơn vị này vừa chuyển công an H.Phước Sơn (Quảng Nam) điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết và 1 người bị thương trên đèo Lò Xo.

Trước đó, tài xế điều khiển xe tải BS 29H - 308.16 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Kon Tum - Quảng Nam. Trên xe có chở theo anh Dương Ngọc Quỳnh, phụ xe (42 tuổi, trú tại Yên Bái).

Đến khoảng 23 giờ 45, chiếc xe trên di chuyển đến đỉnh đèo Lò Xo thì bị mất lái. Lúc này, anh Quỳnh văng ra ngoài xe và bị cán tử vong . Chiếc xe "trôi" thêm vài trăm mét thì tông vào ta luy dương tại Km1409+750 (địa phận tỉnh Quảng Nam) rồi lật ra giữa đường.

Vụ tai nạn khiến tài xế Bùi Văn Quang bị thương nặng được lực lượng chức năng giải cứu và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Do hiện trường nạn nhân tử vong nằm trên địa phận của tỉnh Quảng Nam, vì vậy, cơ quan công an H.Đăk Glei đã chuyển hồ sơ cho công an H.Phước Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.