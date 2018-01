Lý do kỷ luật là vì có hành vi sử dụng tài sản công phản đối Trạm thu phí BOT Sóc Trăng (đặt trên QL1, đoạn thuộc xã An Hiệp, H.Châu Thành, Sóc Trăng). Trưa ngày 7.1, sau khi đưa lãnh đạo cơ quan lên sân bay Cần Thơ để đi công tác, tài xế Kha điều khiển ô tô biển xanh 69A-003.86 quay về rồi dừng trước Trạm thu phí BOT Sóc Trăng nhưng không chịu mua vé với lý do đã đóng phí bảo trì đường bộ nên không đóng thêm phí. Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau đã mời tài xế Kha lên làm việc và yêu cầu viết tường trình. Trong bản tường trình về vụ việc, tài xế Kha cũng đã thừa nhận khuyết điểm và chủ động xin lỗi cơ quan.



* Cùng ngày Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Nai cho biết vừa có văn bản kiến nghị Cục Quản lý đường bộ IV (Bộ GTVT) chỉ đạo ngừng thu phí tại Trạm thu phí cầu Đồng Nai (TP.Biên Hòa) cho đến khi chủ đầu tư (Công ty CP đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai) khắc phục những điểm đen giao thông tại nút giao thông ngã ba Vũng Tàu và cầu An Hảo. Cụ thể, tại làn dành cho xe 2 bánh hướng từ QL1 rẽ phải đi QL51 bề rộng rất nhỏ (khoảng 2 m), mặt đường bị hư hỏng nặng từ lâu, trong khi mật độ phương tiện rất lớn, gây mất an toàn trong quá trình lưu thông của người dân (năm 2017 đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương nặng 3 người). Ngoài ra, tại khu vực hầm chui ngã ba Vũng Tàu mặt đường cũng đã hư hỏng ở nhiều vị trí. Còn tại dự án cầu An Hảo, hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu không hoạt động hơn 1 tháng nay.

Cũng theo Ban ATGT Đồng Nai, trong thời gian qua, UBND tỉnh Đồng Nai, Sở GTVT và các cơ quan chức năng đã có nhiều văn bản yêu cầu Công ty CP đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai khắc phục nhưng đơn vị này không thực hiện, gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của người dân. Ban ATGT đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo điều tra, xử lý theo quy định các vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, việc chậm trễ khắc phục các hư hỏng về hệ thống tín hiệu giao thông, không thực hiện duy tu bảo dưỡng mặt đường…; xử lý trách nhiệm hình sự đối với cá nhân thiếu trách nhiệm trong quản lý công trình giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

* Đêm 15.1, Trạm BOT Sông Phan (Bình Thuận) lại phải xả trạm vì người dân không chấp nhận giá vé được giảm 50%, tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ mua vé qua trạm. Lúc 21 giờ, lượng xe kẹt tại hai chiều của trạm kéo dài hàng ki lô mét nên trạm phải xả. Khoảng 30 phút sau, lượng xe được giải phóng cơ bản thì barie của trạm lại chặn xe không cho qua. Rất đông người dân kéo đến trạm quan sát và có cả thanh niên quá khích la hét. Lượng xe của người dân vừa qua khỏi trạm lại quay đầu lại đứng giữa trạm dùng tiền lẻ mua vé với từng tờ tiền mệnh giá 200 đồng. Khoảng 22 giờ 30 lượng xe cả hai chiều lại kẹt nghiêm trọng, nên phải xả trạm.

