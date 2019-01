Tài xế taxi mong được tha thứ vì 'giữ' điện thoại của Phó lãnh sự Hàn Quốc

Theo trình báo của bà Cha Hyun Jin (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, ngụ Q.3), Phó lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM, vào khoảng 18 giờ 10 ngày 29.12.2018, bà cùng bạn đón xe taxi Vinasun trước số nhà 323 Phạm Ngũ Lão (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1).

Lúc lên xe, bà Cha Hyun Jin ngồi phía trước cùng tài xế nên thấy đồng hồ tính cước hiển thị 190.000 đồng. Đi được một đoạn, tới đường Tôn Thất Tùng (gần Công viên 23/9), đồng hồ của taxi vẫn hiển thị 190.000 đồng nên bà hỏi và tài xế cho biết đồng hồ bị hỏng. Lúc này, bà Cha Hyun Jin yêu cầu cho xuống xe.

Tài xế báo tiền taxi là 25.000 đồng, bà Cha Hyun Jin lấy 50.000 đồng trong túi xách ra trả. Tuy nhiên, theo bà Cha Hyun Jin, tài xế nói chỉ lấy 25.000 đồng rồi bất ngờ thò hai tay vào túi xách của bà một lúc rồi rút ra. Bà Cha Hyun Jin đưa 50.000 đồng và nói khỏi trả lại tiền dư thì tài xế đồng ý, rồi bà Cha Hyun Jin và bạn xuống xe. Lúc này, bà Cha Hyun Jin lấy điện thoại (bỏ trong túi xách trước đó) để gọi thì phát hiện đã bị mất.

Sau đó bà Cha Hyun Jin đến Công an P.Phạm Ngũ Lão trình báo bị mất 1 điện thoại Samsung Note 9 và 2 tờ tiền mệnh giá 100 USD (kẹp trong ốp lưng điện thoại).

Tại cơ quan công an, tài xế Trần Văn Chung (37 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) khai nhận lúc đón bà Cha Hyun Jin lên xe, anh chưa tắt đồng hồ tính tiền cước của khách đi trước đó, nên đồng hồ hiển thị giá 190.000 đồng. Lúc bà Cha Hyun Jin đưa 50.000 đồng, anh ra hiệu chỉ lấy 25.000 đồng...

Theo tài xế Chung, sau khi trả khách cùng bạn xuống, anh chạy đi đón khách khác trên đường Tôn Thất Tùng. Khi xuống xe, người khách này báo trên xe có một điện thoại Samsung bị kẹt giữa 2 ghế ngồi phía trước.

“Dù biết là điện thoại của chị Jin, nhưng do điện thoại khóa máy, không có mật khẩu, lại nảy sinh lòng tham chiếm giữ điện thoại nên tôi đã không mang về Công ty Vinasun mà chiếm giữ riêng. Đến ngày 4.1, tôi nghe Công an Q.1 mời lên làm việc liên quan đến việc khách để quên điện thoại, nên đến cơ quan công an giao nộp”, tài xế Chung thú nhận.

"Tôi xin trả lại toàn bộ tài sản mà mình đã giữ và mong nhận được sự tha thứ của chủ sở hữu”, tài xế Chung nói.