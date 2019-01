Tài xế xe container tông 21 xe máy, 4 người chết ở Bến Lức khai gì?

Ngày 3.1, tin từ Công an H.Bến Lức cho biết sáng cùng ngày tài xế Phạm Thành Hiếu (31 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, H.Bến Lức, Long An) đã được thực hiện xét nghiệm 2 lần tại Bệnh viện đa khoa Long An, mỗi lần cách nhau khoảng 3 giờ đồng hồ. Kết quả, cả 2 lần đều dương tính với heroin. Về nồng độ cồn, lần xét nghiệm đầu tiên Hiếu có nồng độ cồn cao; lần xét nghiệm thứ hai thì đã giảm nhiều.

Căn cứ hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Lức quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ cùng tài xế Phạm Thành Hiếu về Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền.

Cơ quan Kỹ thuật hình sự Công an Long An tiếp tục phối hợp Viện KSND tỉnh giám định hệ thống thắng, ga, tay lái và các loại giấy tờ, kể cả giấy phép lái xe của tài xế Hiếu để xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Theo tường trình ban đầu của tài xế Hiếu điều khiển xe container BS 62C-043.48 kéo rơ moóc BS 62R.001.08 là do xe mất thắng.